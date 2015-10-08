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    Эмери может возглавить сборную Испании

    Главный тренер «Севильи« Унаи Эмери находится в списке кандидатов на пост наставника сборной Испании, в случае если Висенте Дель Боске не станет продлевать свой контракт, который заканчивается после окончания Евро-2016.

    Сообщается, что список претендентов на должность довольно велик, но именно кандидатура Эмери является приоритетной для президента Федерации футбола Испании Анхель Мария Вильяра. Впрочем, Вильяр надеется, что в случае победы Испании на чемпионате Европы, Дель Боске передумает уходить из сборной и продлит соглашение.

    Источник: AS

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    08.10.2015 10:14
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    Комментарии (2)
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    Добрый Бобер
    1444291675
    Я, конечно, рад появлению Аленичева, но какого тренера пролюбили...
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    ologreds
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