РФПЛ. «Терек» обыграл «Рубин»

В рамках 11-го тура чемпионата России «Терек» обыграл казанский «Рубин» на своем поле в Грозном.

В первом тайме дублем за хозяев отметился Заур Садаев. Магомед Оздоев сумел сократить отставание «Рубина» во втором тайме, но команда Валерия Чалого так и не смогла заработать очки.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур

Терек (Грозный) – Рубин (Казань) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Садаев, 18; 2:0 – Садаев, 22; 2:1 – Оздоев, 51.

Терек: Городов, Адилсон, Маурисио, Садаев (Мбенге, 65), Кудряшов, Семенов, Иванов (Пирис, 73), Кузяев, Рыбус, Уциев, Лебеденко (Кадыров, 81).

Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Камболов, Котуньо, Оздоев, Кисляк (Георгиев, 55), Набиуллин (Ахметов, 60), Канунников, Эдуардо, Портнягин (Дядюн, 46).

Предупреждения: Кузьмин, 11; Садаев, 35; Семенов, 39; Кузяев, 79; Маурисио, 89.