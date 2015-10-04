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    РФПЛ. «Терек» обыграл «Рубин»

    В рамках 11-го тура чемпионата России «Терек» обыграл казанский «Рубин» на своем поле в Грозном.

    В первом тайме дублем за хозяев отметился Заур Садаев. Магомед Оздоев сумел сократить отставание «Рубина» во втором тайме, но команда Валерия Чалого так и не смогла заработать очки.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур

    Терек (Грозный) – Рубин (Казань) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Садаев, 18; 2:0 – Садаев, 22; 2:1 – Оздоев, 51.

    Терек: Городов, Адилсон, Маурисио, Садаев (Мбенге, 65), Кудряшов, Семенов, Иванов (Пирис, 73), Кузяев, Рыбус, Уциев, Лебеденко (Кадыров, 81).

    Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Камболов, Котуньо, Оздоев, Кисляк (Георгиев, 55), Набиуллин (Ахметов, 60), Канунников, Эдуардо, Портнягин (Дядюн, 46).

    Предупреждения: Кузьмин, 11; Садаев, 35; Семенов, 39; Кузяев, 79; Маурисио, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2015 17:55
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    Комментарии (6)
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    Juve-Terek
    1443971017
    Нормально, че..)
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    FaTeK1945ru
    1443971086
    ...очень жаль.
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    вован1409
    1443972021
    Игра конечно ни зачет Тереку счет ни по игре,Рубин переигрывал вас. Поздравляю вас, но выиграть должен был Рубин .Очень жаль проигрывать, когда игра шла.А еще хуже всего констатировать что Сережа какой мяч себе приносит
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    DISHNO
    1444403759
    Не понравилось повидение Оздоева,после его гола!
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    ologreds
    1694997050
    numo444379
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