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    Лига Европы. Ничьи в матчах «Мельде» – «Аякс» и «Селтик» – «Фенербахче»

    В матче второго тура Лиги Европы «Аякс» и «Мельде» не смогли выявить победителя, обменявшись голами. У «Мельде» отличился Хестад, за амстердамцев забил Фишер.

    Еще одна встреча этой группы также завершилась вничью. «Селтик» и «Фенербахче» забили друг другу по два мяча.

    Лига Европы. Группа A. 2-й тур

    Аякс (Голландия) – Мельде (Норвегия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Хестад, 8; 1:1 – Фишер, 19.

    Селтик (Шотландия) – Фенербахче (Турция) – 2:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – Грифитс, 28; 2:0 – Коммонс, 32; 1:2 – Фернандо, 43; 2:2 – Фернандо, 48.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2015 01:00
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