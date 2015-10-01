Лига Европы. АЗ переиграл «Атлетик», «Аугсбург» уступил «Партизану»

В матче второго тура Лиги Европы «Атлетик» проиграл АЗ со счетом 2:1. Победным для голландцев оказался автогол Боведы, также за АЗ отличился Хенриксен. В составе басков мяч забил Адурис.

В другой встрече этой группы «Аугсбург» дома уступил «Партизану».

Лига Европы. Группа L. 2-й тур

АЗ (Голландия) – Атлетик (Испания) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Хенриксен, 55; 2:0 – Боведа (в свои ворота), 65; 2:1 – Адурис, 72.

Аугсбург (Германия) – Партизан (Сербия) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Живкович, 31; 0:2 – Донь-Вон Джи, 54; 1:2 – Бобадилья, 57; 1:3 – Живкович.

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы групп Лиги Европы