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    • Лига Европы. АЗ переиграл «Атлетик», «Аугсбург» уступил «Партизану»

    Лига Европы. АЗ переиграл «Атлетик», «Аугсбург» уступил «Партизану»

    В матче второго тура Лиги Европы «Атлетик» проиграл АЗ со счетом 2:1. Победным для голландцев оказался автогол Боведы, также за АЗ отличился Хенриксен. В составе басков мяч забил Адурис.

    В другой встрече этой группы «Аугсбург» дома уступил «Партизану».

    Лига Европы. Группа L. 2-й тур

    АЗ (Голландия) – Атлетик (Испания) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Хенриксен, 55; 2:0 – Боведа (в свои ворота), 65; 2:1 – Адурис, 72.

    Аугсбург (Германия) – Партизан (Сербия) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Живкович, 31; 0:2 – Донь-Вон Джи, 54; 1:2 – Бобадилья, 57; 1:3 – Живкович.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы групп Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2015 22:43
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