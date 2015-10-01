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    • Гранат, Промес и Ромуло тренируются в общей группе, Глушаков – индивидуально

    Гранат, Промес и Ромуло тренируются в общей группе, Глушаков – индивидуально

    Защитник Владимир Гранат, хавбеки Ромуло и Квинси Промес сегодня провели тренировку в общей группе игроков московского «Спартака». Полузащитники Денис Глушаков и Джано Ананидзе пока работают по индивидуальной программе, сообщает источник.

    Отмечается, что к тренировке с основным составом были привлечены нападающий «Спартака-2» Александр Козлов и полузащитник дубля Зелимхан Бакаев.

    Завтра красно-белых ждет еще два занятия на базе в Тарасовке, после чего команда отправится на выездную игру 11 тура чемпионата России против саранской «Мордовии».

    Источник: ФК «Спартак»

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    01.10.2015 16:37
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