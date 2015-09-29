Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Коноплянка: «Если б я был выше двух метров и не умел обращаться с мячом, то играл бы в АПЛ»

    Коноплянка: «Если б я был выше двух метров и не умел обращаться с мячом, то играл бы в АПЛ»

    Нападающий «Севильи» Евгений Коноплянка, перешедший этим летом из «Днепра», рассказал о том, как он выбирал между трансферными предложениями.

    «У меня было не так много предложений: несколько из АПЛ, а также «Севилья» и «Атлетико» из Испании. Я полагал, что правильным выбором будет «Севилья». Раздумывая над предложениями, я настолько нервничал, что в итоге потерял три килограмма веса. Настойчивость «Севильи» понравилась мне, так что, думаю, выбор был правильным», – рассказывает Коноплянка.

    По мнению Коноплянки, АПЛ ему не подходит.

    «Если б я был ростом в два c половиной метра и не умел обращаться с мячом, то перешел бы в АПЛ. А в Испании футбол более техничный, и это лучшая лига в мире».

    Лучшей командой в мире Коноплянка назвал ту, где играет Месси.

    «Я думаю, Месси – лучший в мире футболист, и поэтому лучшей в мире командой является «Барселона».

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.09.2015 02:05
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Alex2712
    1443496871
    Лох
    Ответить
    Сармат Ростов
    1443502843
    Если б ты засеялся, тебя можно было бы курить)))
    Ответить
    Truly
    1443505421
    Украинского паренька понесло.
    Ответить
    CSKA471
    1443506012
    Два с половиной метра, не умеет обращаться с мячом...,этотонтпро Азара или Силву..не могу понять
    Ответить
    Фесс
    1443512574
    Лол. Остапа понесло. Глупо и грубо.
    Ответить
    Витус Беринг
    1443516350
    Просто употребил однофамильное растение.
    Ответить
    stas-kst
    1443519434
    обос...ть АПЛ и игроков в ней играющих, назвать соперника лучшей командой .... Красава чё... Президента их напомнил )))
    Ответить
    Старый Пью
    1443619047
    Неумное, мягко говоря, заявление ... Впрочем, не удивлен.
    Ответить
    расулик
    1443903579
    походу перебарщивает с канаплей
    Ответить
    ologreds
    1694997083
    numo443794
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+