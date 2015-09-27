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    • Лига 1. «Монако» и «Генгам» победителя не выявили, «Монпелье» был сильнее «Лорьяна»

    Лига 1. «Монако» и «Генгам» победителя не выявили, «Монпелье» был сильнее «Лорьяна»

    Во встрече восьмого тура Лиги 1 «Генагам» и «Монако» устроили настоящую перестрелку, забив в общей сложности шесть голов. В составе хозяев отметим полузащитника Николя Бенезе, оформившего дубль.

    В другом матче «Монпелье» на своем поля взял верх над «Лорьяном». У хозяев голами отметились Бенсебайни и Мартен, у гостей – Абдулла.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 8-й тур

    Генгам – Монако – 3:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Бернарду Силва, 14; 1:1 – Прива, 30; 1:2 – Раджи, 45; 2:2 – Бенезе, 65; 2:3 – Дирар, 71; 3:3 – Бенезе, 89.

    Монпелье – Лорьян – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бенсебайни, 6; 1:1 – Абдулла, 48; 2:1 – Мартен, 57.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 20:02
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