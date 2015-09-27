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    «Верона» – «Лацио». Смотреть онлайн. Начало – в 16:00

    Римляне неудачно начали сезон, вылетев из Лиги чемпионов и потерпев уже два разгромных поражения в гостях в чемпионате от «Кьево» и «Наполи». Выезд в Верону – хорошая возможность для подопечных Стефано Пиоли поправить турнирное положение, ведь хозяева в этом сезоне не побеждали.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 12:20
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