«Верона» – «Лацио». Смотреть онлайн. Начало – в 16:00

Римляне неудачно начали сезон, вылетев из Лиги чемпионов и потерпев уже два разгромных поражения в гостях в чемпионате от «Кьево» и «Наполи». Выезд в Верону – хорошая возможность для подопечных Стефано Пиоли поправить турнирное положение, ведь хозяева в этом сезоне не побеждали.

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