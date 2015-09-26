Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Пеллегрини: «Компани, Харт и Сабалета готовы сыграть с «Тоттенхэмом»

    Пеллегрини: «Компани, Харт и Сабалета готовы сыграть с «Тоттенхэмом»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини сообщил, что Венсан Компани, Джо Харт и Пабло Сабалета вернулись в строй и готовы сыграть в матче седьмого тура АПЛ против «Тоттенхэма».

    «На сегодняшний день Мангала, Клиши, Делф, Сильва, Бони и Келечи остаются в лазарете. Компани – вернулся в команду, Харт и Насри в порядке.

    Не могу сказать, когда именно начнут играть Мангала и Сильва, нужно время. Возможно, Давид будет готов выступить в следующем матче Премьер-лиги, решим на той неделе. Эльякиму будет трудно восстановиться к следующему международному перерыву.

    Хорошо, что Венсан снова с нами. Он – капитан команды и отлично боролся в начале сезона, не только работал на защите, но и забил голы.

    Несколько наших игроков травмированы – это не единственная, но одна из причин, по которой важно иметь сильную команду»

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.09.2015 09:45
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997098
    numo443523
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+