Джеррард: «Моуринью трижды пытался переманить меня»

Опытный хавбек «Лос-Анджелес Гэлакси« Стивен Джеррард рассказал о том, как трижды мог оказаться в разных командах под управлением Жозе Моуринью.

«Моуринью трижды пытался переманить меня, в три разных клубах. Интерес со стороны мадридского «Реала« был более чем конкретным, они готовы были выложить большие деньги за меня, но я не хотел ссориться с «Ливерпулем«.

Мы с Моуринью любим футбол. Иногда соперничество остается в стороне. Не только в «Челси«, где он был моим противником, но и в «Порту«, «Интере«. Он один из лучших тренеров в мире, который построил превосходную карьеру. Мы не работали вместе, но между нами сложились теплые отношения. Он часто давал мне хорошие советы, за что я ему благодарен», – признался Джеррард.