Пеев: «Хуже тренера, чем Муслин, в «Амкаре» не было»

Полузащитник «Амкара» Георги Пеев уверен, что его команда не будет бороться за выживание. Хавбек также отметил плодотворную работу главного тренера команды Гаджи Гаджиева.

«Хотя и некорректно сравнивать двух тренеров, скажу, что хуже наставника, чем Муслин, у нас в «Амкаре» не было. Достаточно было посмотреть на тот футбол, который команда показывала под его руководством. Мы просто не могли нормально тренироваться и показывать свои способности. У Гаджи Муслимовича другие тренировки, другие взгляды на футбол.

Я уверен, что мы не будем бороться за выживание. Конечно, класс сильнейших пополнили неплохие команды. «Крылья» заметно прибавили, например. Но многие другие играют хуже, чем ожидалось», – считает Пеев.