Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Пеев: «Хуже тренера, чем Муслин, в «Амкаре» не было»

    Полузащитник «Амкара» Георги Пеев уверен, что его команда не будет бороться за выживание. Хавбек также отметил плодотворную работу главного тренера команды Гаджи Гаджиева.

    «Хотя и некорректно сравнивать двух тренеров, скажу, что хуже наставника, чем Муслин, у нас в «Амкаре» не было. Достаточно было посмотреть на тот футбол, который команда показывала под его руководством. Мы просто не могли нормально тренироваться и показывать свои способности. У Гаджи Муслимовича другие тренировки, другие взгляды на футбол.

    Я уверен, что мы не будем бороться за выживание. Конечно, класс сильнейших пополнили неплохие команды. «Крылья» заметно прибавили, например. Но многие другие играют хуже, чем ожидалось», – считает Пеев.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2015 10:37
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    LOKOShamilLOKO
    1442735856
    Муслим не раз доказавал что он хороший тренер а пеев сиди молчи играть надо
    Ответить
    KosSidFCZP
    1442740716
    Да это не тренер такой,а ты кривоногий,на поле играете вы,а не тренер,он просто доносит мысли,значит плохо соображаете!!!
    Ответить
    Жека-Юг
    1442754353
    ФК Краснодар вывел, а тебя корявого не устраивает.
    Ответить
    ologreds
    1694997135
    numo442942
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+