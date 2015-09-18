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    Соломатин: «Ожидал победу «Локомотива» над «Спортингом»

    Бывший полузащитник московского «Локомотива» Андрей Соломатин заявил, что ожидал победы от «железнодорожников» в матче с лиссабонским «Спортингом». Москвичи победили в Португалии со счетом (3:1).

    «Ожидал победу «Локомотива» над «Спортингом». Нет ничего фантастического в том, что «железнодорожники» обыграли португальскую команду. Мы очень часто удивляемся победам наших клубов в еврокубках. Красно-зеленые проиграли «Рубину», но до этого была уверенная победа. Надеюсь, что «Локомотив» продолжит победную серию и в чемпионате России», – сказал Соломатин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.09.2015 18:24
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