Попов: «Изначально не верил в длительное сотрудничество Семина и «Анжи»

Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов поделился своим мнением об ультиматуме, поставленному главному тренеру «Анжи» Юрию Семину руководством, а также о том, кто еще из тренеров российской Премьер-лиги может опасаться за свое место.

«Я изначально не верил в длительное сотрудничество Семина и махачкалинцев. Я считаю, что их союз продлится еще не так долго.

Думаю, могут возникнуть проблемы у Рашида Рахимова, так как грозненский «Терек» показывает сейчас не тот футбол, который от него ждут. Коллектив амбициозный, даже где-то чересчур, поэтому его в какой-то момент могут отправить в отставку», – отметил Попов.

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