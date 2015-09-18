Нигматуллин: «Локомотиву» по силам занять первое место в группе»

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился своими впечатлениями от победной игры «железнодорожников» в стартовом матче группового этапа Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга» (3:1).

«Очень достойную игру вчера показал «Локомотив». Команда легко и уверенно преодолела этот барьер, даже несмотря на то, что она играла на выезде. Видимо, была выбрана правильная тактика на матч. Армейцам сложнее давались игры с португальским коллективом. Однако было заметно, что «Спортинг» не очень удачно играл в обороне, хозяева поля совершали много ошибок. Голы в ворота лиссабонцев давались без видимого сопротивления.

Отмечу уверенную игру Гильерме. Вратарь поймал определeнный кураж, удачно действовал на втором этаже и внес большой вклад в победу «Локомотива». Безусловно, начать с триумфа в гостях над основным конкурентом — успех. Были добыты важные три очка. Но «Бешикташ» не ставлю ниже «Спортинга». Эти команды находятся примерно на одном уровне. Уверен, вся борьба ещe впереди. Но «Локомотиву» с такой игрой по силам занять первое место в группе», – сказал Нигматуллин.