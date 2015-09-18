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    Шишкин: «Первая игра очень важна, но впереди еще матчи»

    Защитник «Локомотива» Роман Шишкин прокомментировал матч первого тура группового этапа Лиги Европы против «Спортинга» (3:1). По его мнению, железнодорожники действовали грамотно и уверенно.

    «Сейчас эмоции переполняют, поэтому какие-то выводы делать тяжело. Нам удался хороший старт, тем более на выезде и с таким соперником. Конечно, первая игра очень важна, но впереди еще матчи. Мы готовились к «Спортингу», знали, как играть – на контратаках, что у нас и получилось. Мы достаточно уверенно действовали в матче, что очень радует», – сказал Шишкин.

    Источник: Р-Спорт

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    18.09.2015 07:20
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    Комментарии (2)
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    zra78
    1442558285
    Молодцы!!! И нас радует,что получилось!!!
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    ologreds
    1694997150
    numo442735
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