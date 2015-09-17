Лига Европы. «Локомотив» одержал гостевую победу над «Спортингом»

Московский «Локомотив» обыграл на выезде «Спортинг» со счетом 1:3. Дубль на счету Самедова, еще один гол забил Ниассе. У хозяев отличился Монтеро.

Напомним, что в группе H также выступают «Шкендербеу» и «Бешикташ».

Лига Европы. Группа H. 1-й тур

Спортинг (Португалия) – Локомотив (Россия) 1:3 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Самедов, 11; 1:1 – Монтеро, 50; 1:2 – Самедов, 55; 1:3 – Ниассе, 65.

Спортинг: Патрисиу, Джефферсон, Оливейра, Перейра, Фигейреду, Аквилани (Мартинш, 70), Силва, Мартиньш, Монтеро (Слимани, 62), Гутьеррес, Манэ (Руис, 63).

Локомотив: Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Тарасов (Михалик, 85), Ндинга, Фернандеш (Коломейцев, 80), Самедов, Майкон (Григорьев, 81), Ниассе.

Предупреждения: Фигейреду, 29; Денисов, 61; Тарасов, 74; Гильерме, 90+1; Гутьеррес, 90+2.

Судья: Роберт Шергенхофер