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    • Лига Европы. «Локомотив» одержал гостевую победу над «Спортингом»

    Лига Европы. «Локомотив» одержал гостевую победу над «Спортингом»

    Московский «Локомотив» обыграл на выезде «Спортинг» со счетом 1:3. Дубль на счету Самедова, еще один гол забил Ниассе. У хозяев отличился Монтеро.

    Напомним, что в группе H также выступают «Шкендербеу» и «Бешикташ».

    Лига Европы. Группа H. 1-й тур

    Спортинг (Португалия) – Локомотив (Россия) 1:3 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Самедов, 11; 1:1 – Монтеро, 50; 1:2 – Самедов, 55; 1:3 – Ниассе, 65.

    Спортинг: Патрисиу, Джефферсон, Оливейра, Перейра, Фигейреду, Аквилани (Мартинш, 70), Силва, Мартиньш, Монтеро (Слимани, 62), Гутьеррес, Манэ (Руис, 63).

    Локомотив: Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Тарасов (Михалик, 85), Ндинга, Фернандеш (Коломейцев, 80), Самедов, Майкон (Григорьев, 81), Ниассе.

    Предупреждения: Фигейреду, 29; Денисов, 61; Тарасов, 74; Гильерме, 90+1; Гутьеррес, 90+2.

    Судья: Роберт Шергенхофер

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2015 23:57
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    Комментарии (27)
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    Тот еще Бобер
    1442533189
    неожиданно приятно. и так держать!
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    sour12
    1442543652
    Локо был лучший на этой неделе =) однако не зря ЛВС не взял никого в сборную парни отдохнули и разозлились +))))) Самедов красавчик )))))))) не удивлюсь если в следующей игре сборной выйдет вместо Шатова =)
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    Believe26
    1442551073
    Красавцы! С победой болельщиков Локомотива!
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    Fedor Caligula
    1442551709
    Порадовали!!! Ньясс и Санька - лучшие!!! Так держать!!!
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    Misha78
    1442552433
    Отлично! Мои поздравления!
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    Эрзя
    1442553632
    красавы, у Жезуша теперь глаз будет дергаться при одном упоминании о российских клубах)))сначала цска его обидел теперь еще и локо))
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    Petrak86
    1442559304
    молодцы! Честно не ожидал побед вообще в первом туре ЛЕ, думал, максимум Рубин вничью скатает, т.к. Дортмунд и Спортинг очень сильны соперники. Ну в домашних матчах теперь ждем побед от всех 5 команд в еврокубках!
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    нейтралитет2
    1442591140
    Молодцы удачи всем нашим клубам в еврокубках
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    ермакк
    1442859153
    Согласен, жду таких-же побед от всех семи наших команд в Евро кубках!
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    ologreds
    1694997150
    numo442715
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