Лига Европы. «Наполи» разгромил «Брюгге», «Легия» оказалась слабее «Мидтьюлланда»

«Наполи» крупно обыграл «Брюгге» благодаря дублям Кальехона и Мертенса, а также голу Хамшика.

Еще одна встреча в этой группе принесла три очка датскому «Мидтьюлланду», который с минимальным счетом обыграл «Легию» – автогол на счету Кухарчика.

Лига Европы. Группа D. 1-й тур

Наполи (Италия) – Брюгге (Бельгия) 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Кальехон, 5; 2:0 – Мертенс, 19; 3:0 – Мертенс, 25; 4:0 – Хамшик, 53; 5:0 – Кальехон, 77.

Мидтьюлланд (Дания) – Легия (Польша) 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кухарчик (в свои ворота), 60.