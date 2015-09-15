Видеотрансляция матча «Галатасарай» – «Атлетико» – на «Бомбардире»

Поездка в «Стамбул» в гости к «Галатасараю» – не самый простой вариант для начала группового этапа Лиги чемпионов. Однако именно такой жребий достался мадридскому «Атлетико». Команда Диего Симеоне приедет разозленная поражением в один мяч от «Барселоны», поэтому туркам придется выступить на высоком уровне, если они хотят набрать очки.

Увы, Арда Туран не приедет сыграть против клуба, за который он провел 130 матчей, но в схватке двух амбициозных команд будет на кого взглянуть. Особенного внимания достоин нападающий «матрасников» Антуан Гризманн, бодро начавший сезон (гол и две передачи в трех матчах).

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Напомним, матч между «Галатасараем» и «Атлетико» состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.