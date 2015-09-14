Видеотрансляция матча «Уфа» – «Урал» – на «Бомбардире»

«Уфа« и «Урал« не очень удачно начали текущий сезон, что сказалось на их турнирном положении. Команды соседствуют в подвале таблицы. «Уфа» в прошедшее трансферное окно укрепилось несколькими игроками, что добавляет оптимизма наставнику команды Игорю Колыванову. А вот «Урал» в последние несколько недель трясло из-за скандала с уходом Виктора Гончаренко. Кто же лучше справится со своими нервами в матче 8-го тура?

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Уфа» – «Урал». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 16:00, не пропустите!