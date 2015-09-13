Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Видеотрансляция матча «Анжи» – «Терек» – на «Бомбардире»

    «Анжи» и «Терек« являются соседями по турнирной таблице находясь в «зоне» переходных матчей. При этом грозненцы в потерпели всего одно поражение в чемпионате, чем не могут похвастаться даже некоторые команды из верхней части турнирной таблицы. Однако ничейный синдром не позволяет «Тереку» подняться выше, а болельщики команды по прежнему находятся в ожидании первой победы подопечных Рашида Рахимова. А вот махачкалинцы в выездном матче прошлого тура удивили футбольную Россию обыграв «Спартак», но в родных стенах команда Юрия Семина играет неудачно, набрав одно очко в четырех матчах.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Анжи» – «Терек». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2015 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    89388900185
    1442173015
    ТЕРЕК с победой порадовали нас сегодня
    Ответить
    ologreds
    1694997183
    numo442215
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+