РФПЛ. «Амкар» и «Кубань» поделили очки

Во второй игре восьмого тура чемпионата России «Амкар» разошелся миром с «Кубанью». Матч проходил с игровым приемуществом хозяев, однако первыми отличиться сумели гости. Под занавес первого тайма голом отметился главный универсал в составе краснодарцев Лоренцо Мельгарехо. Пермяки смогли сравнять счет усилиями Алихана Шаваева на 58 минуте, но победы добиться им так и не удалось.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур

Амкар (Пермь) – Кубань (Краснодар) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Мельгарехо, 42; 1:1 — Шаваев, 58.

Амкар: Герус, Занев, Зайцев, Арзуманян (Джикия, 46), Бутко, Идову, Гол, Шаваев (Йовичич, 64), Баланович, Пеев, Прудников (Салугин, 71).

Кубань: Беленов, Шандао, Армаш, Лобкарев, Бугаев, Мельгарехо, Рабиу, Игнатьев, Тлисов (Хубулов, 76), Кулик, Аршавин (Ткачев, 26).

Предупреждения: нет.

Судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).