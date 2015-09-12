Видеотрансляция матча «Амкар» – «Кубань» – на «Бомбардире»

Безвыигрышная серия «Кубани« достигла уже семи матчей. Однако игра подопечных Дмитрия Хохлова с ЦСКА вселяет надежды в сердца поклонников команды, что из Перми команда приедет с положительным результатом. «Амкар» явно не блещет в последних турах, набрав всего одно очко в четырех матчах и не продемонстрировав при этом внятной игры.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть игру. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Амкар» – «Кубань». Комментатор – Журин Владислав. Начало в 16:30, не пропустите!