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    УЕФА принял заявку «Локомотива» на Лигу Европы

    Московский «Локомотив» заявился на групповой этап Лиги Европы, где встретится с «Бешикташем», «Спортингом» и «Шкендербеу». В список включены 24 игрока:

    Вратари: Гильерме, Антон Коченков, Илья Абаев;

    Защитники: Неманья Пейчинович, Ведран Чорлука, Алексей Лошагов, Тарас Михалик, Ян Дюрица, Виталий Денисов, Роман Шишкин, Ренат Янбаев;

    Полузащитники: Алан Касаев, Мануэл Фернандеш, Максим Григорьев, Александр Коломойцев, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Дельвин Н'Динга;

    Нападающие: Майкон, Умар Ниассе, Петар Шкулетич.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что железнодорожники могут быть исключены из еврокубков за нарушение правил финансового фейр-плэй.

    Источник: УЕФА

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    11.09.2015 15:46
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    Комментарии (6)
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    west29
    1441993989
    все правильно Локо заслужил
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    Антибиотик
    1441997774
    Удачи Локо! Стиснуть зубы, собрать всю волю в кулак, ну или в ноги и вперед к победам! Очень надеюсь!
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    SD-Podonok
    1441998081
    Тарасе, возвращайся домой!)
    Ответить
    mdu86
    1442048206
    Бомбардир какой ещё АЛЕКСЕЙ Логашов???!!! Сенькин брат что ли?
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    ologreds
    1694997196
    numo442042
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