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    • Ребров: «Лига чемпионов – это огромный праздник для всей Украины»

    Ребров: «Лига чемпионов – это огромный праздник для всей Украины»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров рассказал о предстоящих играх в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

    «Вы видите, какой ажиотаж перед Лигой чемпионов, все ее ждут. Однако, у нас еще игра с «Александрией», она не менее важна для целей на сезон, для того чтобы в следующем сезоне также выйти в Лигу чемпионов. Ведь мы ставим задачу выиграть чемпионат. Уже после поединка в рамках чемпионата Украины начнем подготовку к матчу с «Порту». Конечно, старт в Лиге чемпионов – это огромный праздник для киевского «Динамо», для всей Украины в целом. Все ждут этого праздника, и я надеюсь, что мы достойно сразимся с соперниками.»

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    11.09.2015 12:30
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    Комментарии (2)
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    Смит80
    1441969613
    Сергей, искренне желаю удачи Вам и игрокам "Динамо". Финал "Зенит" и "Динамо Киев"... и пусть рассудит пенальти.
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    ologreds
    1694997198
    numo442017
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