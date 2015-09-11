Чугайнов: «Евдокимов татарин. Лучшей кандидатуры «Рубину» не найти»

Бывший главный тренер московского «Торпедо» и «Сокола» Игорь Чугайнов считает, что наставник «Газовика» Роберт Евдокимов перерос уровень ФНЛ и готов возглавить «Рубин».

«Я знаю Роберта, он амбициозный человек. И вообще, ему давно пора переходить на другой уровень. У нас часто говорят: мол, опыта нет, то-се… Доверяем иностранцам, а потом начинаем искать спасателей в родном отечестве. Евдокимов опытен, ему по силам справиться с работой в «Рубине». К тому же татарин. Что еще надо? Лучшей кандидатуры, чем Евдокимов, «Рубину» не найти», – заявил Чугайнов.