Слуцкий: «Ситуация с Думбия разрешится зимой»

Наставник ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о рекордной победной серии и трансфере нападающего Сейду Думбия.

– Армейцы по итогам игры с «Кубанью» установили новый клубный рекорд – семь побед подряд в чемпионате страны на старте сезона. Кроме того, наша команда крайне удачно проводит концовки матчей. Чем это объясняется?

– На последних минутах всегда сказывается уровень мастерства, который у наших футболистов высок, и характер, который закален многими-многими годами выступлений. Если вспомнить, это уже не первая наша подобная серия: благодаря десяти победам подряд на финише сезона-2013/14 мы завоевали золотые медали чемпионата страны.

– Главное трансферное достижение армейцев в летнее окно – возвращение Сейду Думбия. У вас были сомнения, что он сможет сразу заиграть так же ярко, как играл до ухода?

– Нет, потому что Думбия – такой футболист, который будет забивать везде и всегда, если давать ему достаточно большое количество игрового времени. При этом у него есть масса слабых сторон, но для нас самое главное — именно его бомбардирские задатки. Почему у Сейду не получилось в «Роме»? Или ему не смогли предоставить такого количества времени на поле, или же у них есть люди, которые забивают лучше.

– В связи с этим как по окончании первой части сезона, зимой, будет рассматриваться вариант продления аренды Думбия? От кого в первую очередь зависит, останется ли ивуариец или покинет клуб – от него, от «Ромы», от ЦСКА?

– Это зависит от всех, ситуация такая же, как была минувшим летом: если бы одна из трех сторон высказалась резко против перехода, он бы не состоялся. Зимой вместе с «Ромой» и игроком будем решать аналогичный вопрос – продолжать сотрудничество или нет.