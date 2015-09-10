Адриано: «Мы внимательно изучили «Интер»

Форвард «Милана« Луис Адриано с нетерпение ждет воскресенья, когда его команда встретится в миланском дерби с «Интером«.

«Я с большим интересом ожидаю воскресенья. Это будет дерби, которое смотрит вся страна. Как это было в моем предыдущем клубе в матчах против киевского «Динамо«.

Если бы я был на месте Михайловича, то не стал бы вносить каких-то изменений сейчас. Мы очень внимательно изучили «Интер» как на поле, так и в теории.

Моя цель? Забивать как можно больше. И помочь «Милану» вернуться в Лигу чемпионов, выиграв скудетто», – приводит слова бразильца Gazzetta Dello Sport.