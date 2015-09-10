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    Адриано: «Мы внимательно изучили «Интер»

    Форвард «Милана« Луис Адриано с нетерпение ждет воскресенья, когда его команда встретится в миланском дерби с «Интером«.

    «Я с большим интересом ожидаю воскресенья. Это будет дерби, которое смотрит вся страна. Как это было в моем предыдущем клубе в матчах против киевского «Динамо«.

    Если бы я был на месте Михайловича, то не стал бы вносить каких-то изменений сейчас. Мы очень внимательно изучили «Интер» как на поле, так и в теории.

    Моя цель? Забивать как можно больше. И помочь «Милану» вернуться в Лигу чемпионов, выиграв скудетто», – приводит слова бразильца Gazzetta Dello Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2015 11:35
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