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    Мальдини: «Балотелли уже не ребенок»

    Чезаре Мальдини оценил шансы заиграть Марио Балотелли в «Милане« после очередного возвращения в Италию.

    «Балотелли уже не ребенок. Он должен понимать то, что он хочет получить от жизни. Многие хотели бы видеть Марио в «Милане», многие любят и верят в него. Что еще ему нужно?

    Надеюсь, он оставит свою прошлую жизнь позади. Очень верю в это, так как у него есть все для того, чтобы заиграть в «Милане», – приводит слова Мальдини La Gazzetta Dello Sport.

    В ближайшее воскресенье «Милану» предстоит встреча с «Интером« в рамках 3-го тура серии А.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2015 07:27
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    Комментарии (2)
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    sihafazatron
    1441870199
    он не вернется в это днище
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    ologreds
    1694997208
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