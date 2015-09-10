Мальдини: «Балотелли уже не ребенок»

Чезаре Мальдини оценил шансы заиграть Марио Балотелли в «Милане« после очередного возвращения в Италию.

«Балотелли уже не ребенок. Он должен понимать то, что он хочет получить от жизни. Многие хотели бы видеть Марио в «Милане», многие любят и верят в него. Что еще ему нужно?

Надеюсь, он оставит свою прошлую жизнь позади. Очень верю в это, так как у него есть все для того, чтобы заиграть в «Милане», – приводит слова Мальдини La Gazzetta Dello Sport.

В ближайшее воскресенье «Милану» предстоит встреча с «Интером« в рамках 3-го тура серии А.