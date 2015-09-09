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    • Акинфееву осталось три «сухих» матча, чтобы возглавить «Клуб Яшина»

    Акинфееву осталось три «сухих» матча, чтобы возглавить «Клуб Яшина»

    Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, отстояв на «ноль» матч против Лихтенштейна, довел счет своих «сухих» матчей до 227-и.

    Тем самым, Акинфееву осталось провести три «сухих» матча, чтобы обойти Рината Дасаева и возглавить «Клуб Льва Яшина», в зачет которого идут поединки чемпионата России (СССР), Кубка России (СССР), национальной и олимпийской сборных России, а также игры за зарубежные клубы.

    Отметим, в первую десятку, кроме Акинфеева и Дасаева, входят Евгений Рудаков (206 матчей), Лев Яшин (203), Вячеслав Малафеев (177), Сергей Овчинников (166), Анзор Кавазашвили (163), Александр Филимонов (153), Вкитор Чанов (150) и Юрий Дегтерев (147).

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2015 11:26
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    Комментарии (3)
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    sour12
    1441791313
    Остаётся пожелать здоровья, дальнейшей игры на высоком уровне до 40 лет минимум ))))
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    Petrak86
    1441792691
    т.е. еврокубки не учитываются? Хотя там, судя по всему, Акинфееву не светит набрать сухих матчей
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    ologreds
    1694997214
    numo441775
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