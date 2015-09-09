Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    УЕФА может исключить «Локомотив» из еврокубков

    Москвоский «Локомотив» может быть исключен из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей. Железнодорожники не выполняют условия мирового соглашения, которое они заключили с УЕФА. Убытки клуба за последние три сезона составили 126 миллионов долларов, что в три раза превышает установленные нормы.

    Президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила удивление этой информацией:

    «Мы подписали соглашение с УЕФА, которое устроило обе стороны, хоть я и считаю, что это очень жесткий вариант. Но мы скрупулезно выполняем план по снижению расходов. Хотя должна сказать, что действия УЕФА в отношении российских клубов основаны на, скажем так, оценочных суждениях. Как по международным, так и по российским стандартам бухгалтерской отчетности у нас нет убытков. Но по меркам УЕФА до 50% доходов, которые получает клуб, являются нерыночными».

    Напомним, ранее УЕФА не допустил в еврокубки московское «Динамо» по причине нарушения правил ФФП.

    Источник: Коммерсант

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2015 11:02
    Рекомендуем
    Комментарии (19)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    zewum
    1441789425
    жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут -- http://mxblog.2sms.ru
    Ответить
    алекс88
    1441789714
    Так скоро спартак будет в Европе играть
    Ответить
    Nesterenko
    1441790474
    Какие расходы?? Локомотив никого толком за большие деньги не покупал в последние годы, да и вообще не очень много кого покупал!!
    Ответить
    Evgen54906
    1441791005
    Исключить нах... Динамо исключили...
    Ответить
    neveldomha
    1441791266
    А почему тогда не исключается Реал, Барса и тому подобные гранды? О каком вообще фейр-плей можно говорить например по отношению к ПСЖ, предложившему за Рональдо 150 млн. баксов. А это три бюджета Локо. В уефа уже не знают каким способом уничтожить футбол.
    Ответить
    liverpool-today
    1441794773
    Реал и барса давно уже в основном покупают а не продают. Им все можно видимо. Почему бы зенит не проверить. У них какой доход кроме Газпрома.
    Ответить
    palanik_tyumen
    1441795136
    заебут*ся они исключать. все нормально будет.
    Ответить
    красноярец
    1441801423
    мало народу хотят ездить плацкартом, всё больше предпочитают авиа перелёты.
    Ответить
    корабел
    1441808697
    Модераторы Опять у вас на ветках мат и реклама других сайтов, средств для секса и прочая дребедень. Народ нормальный будет от вас уходить. Уже начал. Количество постов сокращается.
    Ответить
    ologreds
    1694997214
    numo441774
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+