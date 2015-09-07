«Зенит» готовится к ЦСКА восемью игроками основы

"Зенит" продолжает подготовку к матчу 8-го тура Премьер-лиги против ЦСКА. Под руководством Андре Виллаш-Боаша тренируются всего восемь игроков основного состава - Хави Гарсия, Александр Анюков, Александр Рязанцев, Эсекьэль Гарай, Артур Юсупов, Виктор Файзулин, Луиш Нету и Вячеслав Малафеев.

Также на занятиях в тренировочном центре "Газпром" присутствуют Михаил Кержаков, Александр Васютин, Егор Бабурин и другие игроки молодежного состава.

Напомним, матч ЦСКА - "Зенит" состоится 12 сентября в 14:00.