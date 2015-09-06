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    Спаллетти считает «Рому» фаворитом Серии А

    Итальянский тренер Лучано Спаллетти считает «Рому» фаворитом стартовавшего сезона Серии А.

    «Рома» – фаворит сезона. У римлян собраны отличные футболисты в полузащите, а также им удалось усилить атаку. Не стоит списывать со счетов «Ювентус» – лидеры команды помгут новичкам быстро вписаться в игру.

    Кроме того, в борьбу за чемпионство должен включиться «Интер». Манчини потратил полгода на усиление состава, а клуб активно провел лето», – заявил Спаллетти.

    Напомним, «Рома» неудачно стартовала в Серии А, сыграв вничью с «Вероной», но во 2-м туре обыграла на своем поле «Ювентус».

    Источник: Football Italia

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    06.09.2015 15:57
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    Комментарии (2)
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    89388900185
    1441551239
    я тоже шитаю Рому фаворитом но буду доконца болеть за Нерадззури
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    ologreds
    1694997232
    numo441502
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