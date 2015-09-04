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    • Капелло: «Не все игроки «Ювентуса» понимают, футболку какого клуба они носят»

    Капелло: «Не все игроки «Ювентуса» понимают, футболку какого клуба они носят»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о неудачном старте «Ювентуса» в нынешней Серии А.

    «Не все игроки, кажется, понимают, футболку какого клуба они носят. Иногда недостаточно просто полностью выложиться. Сейчас Буффон и Кьеллини должны продемонстрировать лидерские качества и повести команду за собой», – считает Капелло.

    Стартом «Интера» Капелло, напротив, доволен.

    «Они отлично стартовали, добыв 6 очков в двух матчах. Оторвались от «Ювентуса», опережают «Наполи» и «Рому» — хороший результат. «Интер» способен на многое в этом сезоне».

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.09.2015 22:12
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    Комментарии (3)
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    kolc38
    1441399192
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    moment of Glory
    1441434458
    ", - считает Кьеллини. ???? Редакторы, вы сами читаете этот бред???
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    ologreds
    1694997242
    numo441336
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