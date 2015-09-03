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    Огуде за стычку с Калачевым отстранен на три матча

    Полузащитник «Амкара» Фегор Огуде пропустит три матча команды по решению КДК РФС. Нигериец получил штраф за стычу с Тимофеем Калачевым в матче против «Ростова».

    «За агрессивное поведение, выразившееся в умышленном ударе без цели завладения мячом, Огуде дисквалифицирован на три матча. Из клуба «Амкар» мы получили письменное объяснение произошедшего инцидента. В этом документе содержится указание на то, что имела место провокация со стороны Тимофея Калачева. Судья встречи Матюнин присутствовал на заседании и отметил, что видел этот эпизод и оценил поведение Калачева предупреждением», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2015 17:46
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    Комментарии (5)
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    Тазит
    1441291719
    калачев подленько играет...
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    Barsuk52
    1441291782
    калач как шавка упал
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    bol161r
    1441304263
    Все опытные, профессиональные игроки в той или иной мере провоцируют друг друга, и кто более не сдержан, всегда будет наказан в большей степени. Кто обвиняет Калачёва тот тупой болван.
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    vgarakh
    1441364070
    Калачев настоящий боец!!!
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    ologreds
    1694997250
    numo441212
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