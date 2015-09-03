Огуде за стычку с Калачевым отстранен на три матча

Полузащитник «Амкара» Фегор Огуде пропустит три матча команды по решению КДК РФС. Нигериец получил штраф за стычу с Тимофеем Калачевым в матче против «Ростова».

«За агрессивное поведение, выразившееся в умышленном ударе без цели завладения мячом, Огуде дисквалифицирован на три матча. Из клуба «Амкар» мы получили письменное объяснение произошедшего инцидента. В этом документе содержится указание на то, что имела место провокация со стороны Тимофея Калачева. Судья встречи Матюнин присутствовал на заседании и отметил, что видел этот эпизод и оценил поведение Калачева предупреждением», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.