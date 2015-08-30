Ван Гаал: «Я получил удовольствие от нашей игры»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал поражение от «Суонси» (2:1). Голландец считает, что его команда слишком увлеклась контролем игры.

«Мы могли забить больше мячей. Нужно было немного удачи. В течение 85 минут мы контролировали ход игры, но проиграли матч за пять минут – это недопустимо. Они поменяли рисунок игры, и нам следовало играть более компактно. Мы забыли об этом, поскольку, наверное, слишком доминировали на поле», – сказал ван Гаал.

Еще одной причиной поражения наставник назвал отсутствие удачи, а в целом игра ему понравилась.

«Нужно усвоить этот урок. Прежде всего, вы должны создавать шансы, а для голов нужна удача. В этот раз ее нам не хватило. Я получил удовольствие от нашей игры, но нам нужен результат, а мы проиграли. Вся команда была настроена на победу».