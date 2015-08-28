УЕФА представил новый логотип Лиги Европы

Сегодня перед жеребьевкой группового этапа в Монако состоялось официальное представление абсолютно новой концепции визуального оформления Лиги Европы УЕФА на следующий трехлетний цикл (2015-2018). Новая концепция базируется на тесной связи между игроками и болельщиками, которые вместе - на футбольном поле и за его пределами - получают благодаря турниру полный спектр эмоций.

Значение единства выражается в закругленной "энергетической волне", которая излучается из трофея и образует новый логотип Лиги Европы. Эта волна играет центральную роль в визуальном оформлении турнира на всех медийных платформах. Она олицетворяет позитивную энергию, которая выплескивается во время ключевых отрезков матча, и успех, достигаемый благодаря духовному единению футболистов и болельщиков, вместе творящих подвиги на европейской арене.