Видеотрансляция матча «Ростов» - «Амкар» - на «Бомбардире»

«Ростов» в минувшем туре потерпел только первое поражение в чемпионате. Руководство клуба и тренерский штаб создают амбициозную команду, которая уже в скором времени собирается замахнуться на ведущие позиции в российском футболе. Матч с «Амкаром» - хорошая возможность для подопечных Бердыева прервать трехматчевую ничейную серию на своем поле и наконец-то одержать первую победу перед своими болельщиками, что позволит ростовчанам вплотную приблизиться к лидирующей группе из четырех команд.

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Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Ростов» - «Амкар». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 20:00, не пропустите!