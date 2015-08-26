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    Тарханов: «Гончаренко вернется к матчу с «Тереком»

    Советник президента «Урала» Александр Тарханов заявил, что тренер команды Виктор Гончаренко вернется в расположение клуба к игре с «Тереком». Руководитель заявил, что отъезд специалиста не планировался и стал для всех неожиданностью.

    «Мы обсудили эту тему с президентом клуба Григорием Ивановым, Гончаренко к игре с «Тереком» вернется. Сам руководитель клуба не знает, в чем причина отъезда тренера. Пока команду готовят помощники Гончаренко».

    Григорий Викторович сейчас в деловой поездке и вернется в Екатеринбург в четверг, выяснит причины отъезда тренера, а причин для этого не было, и примет решение. У Гончаренко контракт и его отъезд стал для всех в клубе неожиданностью», – рассказал Тарханов.

    Источник: Р-Спорт

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    26.08.2015 10:01
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    морозз
    1440572836
    Ага...ну просто неожиданность, нежданчик такой!
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    джон базелон
    1440573299
    ️Как и ставки футболистов Урпла на Терек,не хочет человек учавствовать в продажных матчах,респект ему за это и уважение!
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    Raulya
    1440578687
    Мож он просто поехал посмотреть на игру своего бывшего клуба Батэ в лиге чемпионов.....Гвардиола тоже ездил на матч Барса - Ман Сити...
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    AKMAN10
    1440590938
    Вместо Гончаренко пригласите Гамулу.
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    За Спартак1922
    1440598771
    подняли шумиху. зачем? почему не дать пройти "странному матчу", а потом наказать всех и вся
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    астраханец
    1440612379
    Такой же честный матч как Васильева
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    Князь Дишнинский
    1440615290
    Представляю что будет на ветке если выиграет Терек, это будет пипец.
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    ologreds
    1694997311
    numo440324
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