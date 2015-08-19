Маротта: «Сделку по Сандро закроем в ближайшие часы»

Гендиректор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал трансферную кампанию туринского клуба.

Согласно его словам, сделка по защитнику Алексу Сандро находится в шаге от завершения.

«Считаю, что сделку по Алексу Сандро «Ювентус» и «Порту» закроют уже в ближайшие часы».

Также Маротта заявил, что «Ювентус» не будет покупать Юлиана Дракслера.

«Драклсера у нас не будет. Мы отказались от идеи приобрести его по нескольким причинам, однако все еще ищем атакующего полузащитника. Мы нуждаемся в футболисте топ-уровня, а его не так просто найти и купить».

Кроме того, гендиректор «старой синьоры» коснулся вопросов покупки Генриха Мхитаряна и Илкая Гюндогана.

«Мхитарян? Не знаю, хочет ли «Боруссия» его продать. Гюндоган был нашей целью, но сейчас он недоступен».