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    «Эвертон» вновь проявил интерес к Ярмоленко

    «Эвертон» готов заплатить за переход полузащитника киевского «Динамо» и украинской сборной Андрея Ярмоленко 15 миллионов евро.

    «Ириски» пытаются усилить свою атакующую линию до закрытия трансферного окна. Сообщается, что на данный момент руководство клуба пытается договориться об условиях сделки с агентом игрока. У Ярмоленко остался один год по контракту с «Динамо», поэтому вероятность того, что он покинет свою нынешнюю команду велика.

    Напомним, ранее сообщалось, что к 25-летнему украинцу проявляют интерес другие английские клубы «Тоттенхэм» и «Сток Сити».

    Источник: talkSPORT

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    19.08.2015 16:51
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    Комментарии (2)
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    алекс88
    1439992832
    Кроме середняков,которые сидят без лч он и нужен
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    ologreds
    1694997362
    numo439542
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