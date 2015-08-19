Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Хохлов: «Аршавину и Павлюченко нужно набрать форму»

    Главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов поделился своим мнением о форме Андрея Аршавина и Романа Павлюченко, в нынешнем сезоне выступающими за «Кубань».

    «Первые разговоры об Аршавине имели место еще в июне. Но появился он в команде за четыре дня до старта чемпионата. Естественно, был далек от оптимальной формы. Из-за чего и получил травму в первой же игре, – мышцы оказались не готовы. С Павлюченко точно такая же ситуация, – он тоже появился на флажке. Форму оба, конечно, поддерживали, но полноценной подготовки к сезону не имели. В такой ситуации чудес не бывает», – сказал специалист.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2015 16:06
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Semyashkin
    1439991477
    Было бы круто если бы эти старички вернули былую форму.
    Ответить
    Garrincha58
    1439992052
    как же он не поймет что ни тот ни другой уже никогда не наберут форму один в Локо другой в Зените постоянно все набирали форму но так и небрали
    Ответить
    Linxform
    1439992056
    Да уже лет четыре-пять как пора ))) Кто-то еще на что-то надеется?
    Ответить
    Алекс1991
    1439992319
    Им надо научится играть)))
    Ответить
    baltica
    1440009161
    Уже никогда...
    Ответить
    ologreds
    1694997362
    numo439537
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+