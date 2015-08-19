Хохлов: «Аршавину и Павлюченко нужно набрать форму»

Главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов поделился своим мнением о форме Андрея Аршавина и Романа Павлюченко, в нынешнем сезоне выступающими за «Кубань».

«Первые разговоры об Аршавине имели место еще в июне. Но появился он в команде за четыре дня до старта чемпионата. Естественно, был далек от оптимальной формы. Из-за чего и получил травму в первой же игре, – мышцы оказались не готовы. С Павлюченко точно такая же ситуация, – он тоже появился на флажке. Форму оба, конечно, поддерживали, но полноценной подготовки к сезону не имели. В такой ситуации чудес не бывает», – сказал специалист.