Быстров: «Аршавин и Павлюченко – мои соседи»

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров, уже второй год выступающий за команду, поделился своими впечатлениями от прошедших матчей, города и своих новых соседей: Андрея Аршавина и Романа Павлюченко.
– Сергей Галицкий после дерби с «Кубанью» назвал игру «Краснодара» безобразной. Согласны с ним?
– Он наш президент, я с ним согласен. Не все получалось. Но в последние 5-10 минут мы могли и выиграть, просто времени не хватило. Если бы раньше начали так активно атаковать, то, может, победили бы.
– Как думаете, качеством игры в матче с «Зенитом» Галицкий был доволен?
– Не знаю. Мне кажется, он бы хотел, чтобы мы больше атаковали, показывали комбинационный футбол. Но «Зенит» – серьезная команда, против которой было более разумно сыграть именно так, как мы и сыграли.
– Перед дерби с «Кубанью» вы достаточно долго общались с Романом Павлюченко и Андреем Аршавиным. Если не секрет, о чем?
– Да я уже не помню. Поболтали обо всем.
– Вы с ними поддерживаете связь в обычной жизни?
– Да. Мы не просто поддерживаем связь, мы соседи.
– Когда они переходили в «Кубань», то созванивались с вами? Спрашивали о городе?
– Конечно, мы общались об этом.
– И что вы им сказали?
– Великолепный город!