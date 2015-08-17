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    Быстров: «Аршавин и Павлюченко – мои соседи»

    Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров, уже второй год выступающий за команду, поделился своими впечатлениями от прошедших матчей, города и своих новых соседей: Андрея Аршавина и Романа Павлюченко.

    – Сергей Галицкий после дерби с «Кубанью» назвал игру «Краснодара» безобразной. Согласны с ним?

    – Он наш президент, я с ним согласен. Не все получалось. Но в последние 5-10 минут мы могли и выиграть, просто времени не хватило. Если бы раньше начали так активно атаковать, то, может, победили бы.

    – Как думаете, качеством игры в матче с «Зенитом» Галицкий был доволен?

    – Не знаю. Мне кажется, он бы хотел, чтобы мы больше атаковали, показывали комбинационный футбол. Но «Зенит» – серьезная команда, против которой было более разумно сыграть именно так, как мы и сыграли.

    – Перед дерби с «Кубанью» вы достаточно долго общались с Романом Павлюченко и Андреем Аршавиным. Если не секрет, о чем?

    – Да я уже не помню. Поболтали обо всем.

    – Вы с ними поддерживаете связь в обычной жизни?

    – Да. Мы не просто поддерживаем связь, мы соседи.

    – Когда они переходили в «Кубань», то созванивались с вами? Спрашивали о городе?

    – Конечно, мы общались об этом.

    – И что вы им сказали?

    – Великолепный город!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2015 22:22
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