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    РФПЛ. Бухаров и Канга отправили «Рубин» на дно

    Казанский «Рубин» потерпел сокрушительное поражение в матче 4-го тура чемпионата России против «Ростова».


    В родных стенах двукратные чемпионы России пропустили три безответных мяча – дублем отметился Александр Бухаров, еще один гол записал на свой счет Канга, также однажды ассистировавший партнеру.

    Отметим, что теперь казанцы занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея разницу забитых и пропущенных мячей 0:7.

    «Ростов» же пока не знает горечи поражений и поднялся уже на пятую строчку.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур

    Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:3 (0:2) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Бухаров, 5. 0:2 – Канга, 39. 0:3 – Бухаров, 73.

    «Рубин»: Рыжиков, Камболов, Кверквелия, Лемос, Котуньо, Оздоев, Георгиев, Билялетдинов, Канунников (Дядюн, 77), Карадениз, Шейдаев (Портнягин, 46).

    «Ростов»: Джанаев, Маргасов, Навас, Баштуш, Новосельцев, Могилевец, Гацкан, Калачев (Терентьев, 73), Канга, Думбия (Полоз, 78), Бухаров (Бен Су, 74).

    Предупреждения: Бухаров, 36. Камболов, 59. Оздоев, 82.

    Судья: Алексей Николаев (Москва)

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2015 19:50
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    Комментарии (41)
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    drnigo
    1439234141
    Ох Ростовцы красавцы. Показали как будет если тренера уволнять.
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    DevilsMilan
    1439236174
    Рубин не торт в начале этого сезона,совсем не торт
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    Jurij_Mar
    1439236893
    Так,кто же позорит республику,господин президент?
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    Doctor Klyde
    1439242066
    Бекиич молодца. Ростову надо сдержать натиск и ЛЕ окажется по зубам. Алга Ростов.
    Ответить
    Mary Jane
    1439267772
    С победой Ростов!!!
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    vgarakh
    1439273880
    Рыжиков был прав, с Ростовом прорвет и его прорвало!!!
    Ответить
    КОСОЛАПЫЙ17
    1439276383
    Ростсельмаш всегда будет первым!!!!!!!!!!!!!!!
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    мы за Рубин!
    1439297655
    Крошка сын пришел к отцу и спросила кроха 0-3 от ростова хорошо? нет сын - очень плохо!
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    bezymec
    1439318396
    Мы Сельмаш!!!Мы Победим!!!Мы Сельмаш!!!Мы победим!!!Ростовский Сельмаш!!!Ростовский Сельмаш!!!
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    ologreds
    1694997431
    numo438503
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