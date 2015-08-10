РФПЛ. Бухаров и Канга отправили «Рубин» на дно

Казанский «Рубин» потерпел сокрушительное поражение в матче 4-го тура чемпионата России против «Ростова».



В родных стенах двукратные чемпионы России пропустили три безответных мяча – дублем отметился Александр Бухаров, еще один гол записал на свой счет Канга, также однажды ассистировавший партнеру.



Отметим, что теперь казанцы занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея разницу забитых и пропущенных мячей 0:7.



«Ростов» же пока не знает горечи поражений и поднялся уже на пятую строчку.



Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур



Голы: 0:1 – Бухаров, 5. 0:2 – Канга, 39. 0:3 – Бухаров, 73.



«Рубин»: Рыжиков, Камболов, Кверквелия, Лемос, Котуньо, Оздоев, Георгиев, Билялетдинов, Канунников (Дядюн, 77), Карадениз, Шейдаев (Портнягин, 46).



«Ростов»: Джанаев, Маргасов, Навас, Баштуш, Новосельцев, Могилевец, Гацкан, Калачев (Терентьев, 73), Канга, Думбия (Полоз, 78), Бухаров (Бен Су, 74).



Предупреждения: Бухаров, 36. Камболов, 59. Оздоев, 82.



Судья: Алексей Николаев (Москва)