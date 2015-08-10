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    Эмери: «Надеюсь, Денис Черышев станет звездой «Реала»

    Наставник испанской «Севильи» Унаи Эмери рассказал о том, почему пригласил в тренерский штаб клуба Дмитрия Черышева, а также высказал мнение об игре его сына, полузащитника «Реала» Дениса Черышева.


    – Не так давно вы выбрали вашим новым ассистентом тренера из России – Дмитрия Черышева. Как вам пришла такая идея и какие основные функции вы перед ним ставите?

    – Дмитрий Черышев – настоящий профессионал, которого я знаю много лет. И я очень рад, что он стал частью нашей команды. Его большой опыт поможет и всей команде, и особенно нашему новичку Евгению Коноплянке, с которым они говорят на одном языке. Уверен, Дмитрий сыграет большую роль в его скорейшей адаптации.

    – Вы пригласили Черышева-старшего, а как насчет Черышева-младшего, место которого в мадридском «Реале» по понятным причинам находится под вопросом? Вы не предпринимали попытки взять Дениса в аренду еще на один сезон?

    – Да, к сожалению, травмы помешали Денису проявить себя в «Севилье» в прошлом сезоне. Но сейчас, очень надеюсь, они наконец оставили его в покое, и ничего не помешает этому по-настоящему талантливому игроку проявить себя во всей красе. Он отличный парень и футболист, и я очень надеюсь, что он станет настоящей звездой в мадридском «Реале».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2015 19:24
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    kirrik
    1439224419
    Я что-то не понял. Черышев-младший играл за Вильяреал, а не Севилью. Что за интервью левое? Идиотизм какой-то.
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    Payet
    1439227288
    Денис, а не Дмитрий эмери попутал в конце
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    Razvedchik - sniper
    1439229212
    И вся Россия надеется
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    VIPded
    1439230541
    Удачи Денису!!! России нужен игрок топ-класса!!!
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    DраKулA
    1439238020
    Да, к сожалению, травмы помешали Дмитрию проявить себя в "Севилье" в прошлом сезоне.  НЕ ДМИТРИЙ ИГРАЛ А ДЕНИС!!!
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    ologreds
    1694997431
    numo438501
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