Эмери: «Надеюсь, Денис Черышев станет звездой «Реала»

Наставник испанской «Севильи» Унаи Эмери рассказал о том, почему пригласил в тренерский штаб клуба Дмитрия Черышева, а также высказал мнение об игре его сына, полузащитника «Реала» Дениса Черышева.



– Не так давно вы выбрали вашим новым ассистентом тренера из России – Дмитрия Черышева. Как вам пришла такая идея и какие основные функции вы перед ним ставите?



– Дмитрий Черышев – настоящий профессионал, которого я знаю много лет. И я очень рад, что он стал частью нашей команды. Его большой опыт поможет и всей команде, и особенно нашему новичку Евгению Коноплянке, с которым они говорят на одном языке. Уверен, Дмитрий сыграет большую роль в его скорейшей адаптации.



– Вы пригласили Черышева-старшего, а как насчет Черышева-младшего, место которого в мадридском «Реале» по понятным причинам находится под вопросом? Вы не предпринимали попытки взять Дениса в аренду еще на один сезон?



– Да, к сожалению, травмы помешали Денису проявить себя в «Севилье» в прошлом сезоне. Но сейчас, очень надеюсь, они наконец оставили его в покое, и ничего не помешает этому по-настоящему талантливому игроку проявить себя во всей красе. Он отличный парень и футболист, и я очень надеюсь, что он станет настоящей звездой в мадридском «Реале».