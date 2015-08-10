«Рубин» – «Ростов»: Шейдаев выйдет в стартовом составе

Стали известны заявки команд на матч четвертого тура РФПЛ «Рубин» – «Ростов».
«Рубин»: Рыжиков, Камболов, Кверквелия, Лемос, Котуньо, Оздоев, Георгиев, Билялетдинов, Канунников, Карадениз, Шейдаев.
Запасные: Хагиги, Нестеренко, Кисляк, Портнягин, Дядюн, Набиуллин, Эдуардо, Муллин, Ахметов, Батов.
«Ростов»: Джанаев, Маргасов, Навас, Баштуш, Новосельцев, Могилевец, Гацкан, Калачев, Канга, Думбия, Бухаров.
Запасные: Гошев, Терентьев, Ахмаев, Ю Бен Су, Байрамян, Полоз, Трошечкин.
«Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео– и текстовую трансляцию поединка.