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    «Рубин» – «Ростов»: Шейдаев выйдет в стартовом составе

    Стали известны заявки команд на матч четвертого тура РФПЛ «Рубин» – «Ростов».

    «Рубин»: Рыжиков, Камболов, Кверквелия, Лемос, Котуньо, Оздоев, Георгиев, Билялетдинов, Канунников, Карадениз, Шейдаев.
    Запасные: Хагиги, Нестеренко, Кисляк, Портнягин, Дядюн, Набиуллин, Эдуардо, Муллин, Ахметов, Батов.
    «Ростов»: Джанаев, Маргасов, Навас, Баштуш, Новосельцев, Могилевец, Гацкан, Калачев, Канга, Думбия, Бухаров.
    Запасные: Гошев, Терентьев, Ахмаев, Ю Бен Су, Байрамян, Полоз, Трошечкин.
    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео– и текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2015 17:20
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    Комментарии (4)
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    FMG_FCRK
    1439217639
    Билялетдинову респект, за философию где играют талантливые молодые футболисты!
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    uran102
    1439220615
    удачи ему...
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    mars6791
    1439225642
    Превратили в детсад Рубин. Это Первая команда республики Ринат Саярович, а не молодежка. Думаю все увидели где тренер серьезных команд , а где тренер молодежных составов. 4 тура-0 очков-2 разгрома-сезон практически провален: выводы ясны, а Билялетдинов -тренер молодежки вот его коронное место. Браво Курбан Бекиевич, Казань вас помнит, даже покинув Рубин вы продолжаете его учить - правда жестко, как соперник который ничего не прощает.
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    ologreds
    1694997431
    numo438490
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