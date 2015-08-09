УПЛ. «Шахтер» потерял очки в Полтаве, «Динамо» справилось с «Днепром»

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с «Ворсклой» в выездном матче 4-го тура украинской премьер-лиги.



«Горняки» дважды выходили вперед, однако оба раза полтавчанам удавалось отыгрываться, причем последний гол хозяева поля забили уже в добавленное арбитром время.



В то же время киевское «Динамо» на выезде сумело переиграть «Днепр».



В еще одном матче дня «Заря» разгромила «Олимпик».



9 августа



Полтава. Стадион «Ворскла»



Голы: 0:1 – Марлос, 40. 1:1 – Баранник, 45. 1:2 – Эдуардо, 65. 2:2 – Ковпак, 90.



Днепропетровск. Стадион «Днепр-Арена»



Голы: 0:1 – Дуглас, 25 (в свои ворота). 0:2 – Велозу, 40. 1:2 – Федорчук, 50.



Луганск. Стадион «Авангард»



Голы: 1:0 – Липартия, 43. 2:0 – Петряк, 62. 3:0 – Будковский, 82. 4:0 – Будковский, 85.