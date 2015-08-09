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    • УПЛ. «Шахтер» потерял очки в Полтаве, «Динамо» справилось с «Днепром»

    УПЛ. «Шахтер» потерял очки в Полтаве, «Динамо» справилось с «Днепром»

    Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с «Ворсклой» в выездном матче 4-го тура украинской премьер-лиги.


    «Горняки» дважды выходили вперед, однако оба раза полтавчанам удавалось отыгрываться, причем последний гол хозяева поля забили уже в добавленное арбитром время.

    В то же время киевское «Динамо» на выезде сумело переиграть «Днепр».

    В еще одном матче дня «Заря» разгромила «Олимпик».

    9 августа

    Полтава. Стадион «Ворскла»

    Голы: 0:1 – Марлос, 40. 1:1 – Баранник, 45. 1:2 – Эдуардо, 65. 2:2 – Ковпак, 90.

    Днепропетровск. Стадион «Днепр-Арена»

    Голы: 0:1 – Дуглас, 25 (в свои ворота). 0:2 – Велозу, 40. 1:2 – Федорчук, 50.

    Луганск. Стадион «Авангард»

    Голы: 1:0 – Липартия, 43. 2:0 – Петряк, 62. 3:0 – Будковский, 82. 4:0 – Будковский, 85.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2015 21:46
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    Комментарии (4)
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    SD-Podonok
    1439219324
    Ворскла красавці! Динамо і Дніпро = дружба, Зоря продовжуй в тому ж дусі!)
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    simeon54
    1439235685
    Заря (Луганск) – Олимпик (Донецк) – 4:0 (1:0) Луганск. Стадион "Авангард" - не правильно!!! Правильно: Запорожье. Стадион "Славутич-Арена".
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    simeon54
    1439236230
    Ворскла (Полтава) – Шахтер (Донецк) – 2:2 (1:1) Голы: 0:1 – Марлос, 39' 1:1 – Баранник, 45+1' 1:2 – Эдуардо, 65' 2:2 – Ковпак, 90+2'
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    ologreds
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