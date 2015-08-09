Лига 1. «Тулуза» сломила «Сент-Этьен», «Бордо» не совладал с «Реймсом»

«Сент-Этьен» уступил «Тулузе» в матче первого тура чемпионата Франции по футболу.
Победа «малышей» получилась волевой – на гол Лоика Перрена хозяева поля ответили точными ударами Мартина Брэйтуэйта и Виссама Бен-Йеддера.
Еще в одной встрече дня «Бордо» дома уступил «Реймсу».
9 августа.
Тулуза. Стадион «Муниципал»
Голы: 0:1 – Перрен, 17. 1:1 – Брэйтуэйт, 25. 2:1 – Бен-Йеддер, 53.
Удаление: Пешич, 87 (Тулуза)
Бордо. Стадион «Шабан Дельма»
Голы: 1:0 – Хазри, 41. 1:1 – Де Превиль, 80. 1:2 – Сибачо, 87.