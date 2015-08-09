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    • Лига 1. «Тулуза» сломила «Сент-Этьен», «Бордо» не совладал с «Реймсом»

    Лига 1. «Тулуза» сломила «Сент-Этьен», «Бордо» не совладал с «Реймсом»

    «Сент-Этьен» уступил «Тулузе» в матче первого тура чемпионата Франции по футболу.


    Победа «малышей» получилась волевой – на гол Лоика Перрена хозяева поля ответили точными ударами Мартина Брэйтуэйта и Виссама Бен-Йеддера.

    Еще в одной встрече дня «Бордо» дома уступил «Реймсу».

    9 августа.

    Тулуза. Стадион «Муниципал»

    Голы: 0:1 – Перрен, 17. 1:1 – Брэйтуэйт, 25. 2:1 – Бен-Йеддер, 53.

    Удаление: Пешич, 87 (Тулуза)

    Бордо. Стадион «Шабан Дельма»

    Голы: 1:0 – Хазри, 41. 1:1 – Де Превиль, 80. 1:2 – Сибачо, 87.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2015 20:14
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    Комментарии (2)
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    Erka pazyl
    1439147561
    Будущий соперник ФК кайрата проиграли,это радует
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    ologreds
    1694997437
    numo438402
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