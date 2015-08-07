Мутко: «РФС сам будет закрывать контракт Слуцкого»

Министр спорта России Виталий Мутко сообщил о источниках финансирования контракта главного тренера сборной России Леонида Слуцкого, а также сообщил,что Сергей Семак и Сергей Овчинников будут помогать Леониду Слуцкому в сборной России.



«Будет ли найден целевой источник финансирования под заработную плату Слуцкого? Нет. РФС сам будет закрывать контракт главного тренера.

Семак останется. Он предан футболу, серьезный организатор, авторитетный человек. Такие люди нужны сборной. Сергей Овчинников тоже очень хорошо работает с вратарями. Он также продолжит трудиться на благо команды», – сказал Мутко.