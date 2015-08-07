Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Мутко: «РФС сам будет закрывать контракт Слуцкого»

    Министр спорта России Виталий Мутко сообщил о источниках финансирования контракта главного тренера сборной России Леонида Слуцкого, а также сообщил,что Сергей Семак и Сергей Овчинников будут помогать Леониду Слуцкому в сборной России.


    «Будет ли найден целевой источник финансирования под заработную плату Слуцкого? Нет. РФС сам будет закрывать контракт главного тренера.
    Семак останется. Он предан футболу, серьезный организатор, авторитетный человек. Такие люди нужны сборной. Сергей Овчинников тоже очень хорошо работает с вратарями. Он также продолжит трудиться на благо команды», – сказал Мутко.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2015 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    patryy
    1438949752
    А какая зарплата у Лени в сборной?
    Ответить
    "zenit1925"
    1438953431
    От тренера дауна толку не будет. Что за деньги, что без них.
    Ответить
    zico2205
    1438954293
    Мы не чемпионат разыгруем...Что добился Слуцкий в Европе??? Да и чудом Спарту прошли...В защите провал...А ведь это номинальные защитники сборной...Может позвать лучше ребят с Амкара и Краснодара...Да и бойцов сборной не помешало бы иметь...Со времен Евсеева почти не осталось...Разве что, были Семак и Торбинский..Нет "ДУХА" в сборной...Как можно ставить капитаном флегматика-Широкова ??? А ведь от этого все и идет..Вы забыли позор на последних чемпионатах Мира и Европы...Наши показали себя самой безвольной командой...У них даже желания играть не было...Я уже забыл как выглядят "горящие" глаза...Порой кажется,что играют не в футбол для зрителей,а отбывают повинность на поле...Отрабатывают (если только отрабатывают) бабло...И немалое...Про Капелло уже молчу...Где бы мне найти такую работу,чтобы при увольнении еще миллиардик приплатили...Полный маразм...
    Ответить
    Диктор
    1438962918
    Хоть бы вас судьба наказала за ваш беспридел с тренером сборной-контракт запрещает совмещение-получается что РФС плюет на закон.Очень хочу чтобы это негативно на ЦСКА сказалось-может потом дойдет до супер умных-что нечего хорошего из совмещения не получается.
    Ответить
    Real chempion
    1438973554
    Ага и работать он будет бесплатно... Ну там бонус какой-то, если задачу выполнит. Здесь солидарен с бубновым и его реакцией на это))
    Ответить
    ologreds
    1694997455
    numo438126
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+