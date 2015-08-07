Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги Европы





Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-фф квалификации Лиги Европы. Стали известны все пары участников этой стадии турнира.

«Альтах» – «Белененсеш»

«Жилина» – «Атлетик»

«Стяуа» – «Русенборг»

«Заря» – «Легия»

«Витория» (Пльзень) – «Войводина»

«Милсами» – «Сент-Этьен»

«Яблонец» – «Аякс»

«Янг Бойз» – «Карабах»

«Мельде» – «Стандард»

ПАОК – «Брондбю»

«Бордо» – «Кайрат»

«Лех» – «Видеотон»

«Динамо» (Минск) – «Зальцбург»

«Работнички» – «Рубин»

«Слован» – «Хайдук»

«Атромитос» – «Фенербахче»

«Панатинаикос» – «Габала»

«Саутгемптон» – «Мидтъюлланд»

«Астра» – АЗ

«Одд» – «Боруссия» (Дортмунд)

«Краснодар» – ХИК

«Тун» – «Спарта»

Первые матчи плей-офф пройдут 20 августа, ответные – через неделю.