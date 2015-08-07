Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги Европы

Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-фф квалификации Лиги Европы. Стали известны все пары участников этой стадии турнира.
«Альтах» – «Белененсеш»
«Жилина» – «Атлетик»
«Стяуа» – «Русенборг»
«Заря» – «Легия»
«Витория» (Пльзень) – «Войводина»
«Милсами» – «Сент-Этьен»
«Яблонец» – «Аякс»
«Янг Бойз» – «Карабах»
«Мельде» – «Стандард»
ПАОК – «Брондбю»
«Бордо» – «Кайрат»
«Лех» – «Видеотон»
«Динамо» (Минск) – «Зальцбург»
«Работнички» – «Рубин»
«Слован» – «Хайдук»
«Атромитос» – «Фенербахче»
«Панатинаикос» – «Габала»
«Саутгемптон» – «Мидтъюлланд»
«Астра» – АЗ
«Одд» – «Боруссия» (Дортмунд)
«Краснодар» – ХИК
«Тун» – «Спарта»
Первые матчи плей-офф пройдут 20 августа, ответные – через неделю.