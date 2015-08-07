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    Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги Европы


    Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-фф квалификации Лиги Европы. Стали известны все пары участников этой стадии турнира.
    «Альтах» – «Белененсеш»
    «Жилина» – «Атлетик»
    «Стяуа» – «Русенборг»
    «Заря» – «Легия»
    «Витория» (Пльзень) – «Войводина»
    «Милсами» – «Сент-Этьен»
    «Яблонец» – «Аякс»
    «Янг Бойз» – «Карабах»
    «Мельде» – «Стандард»
    ПАОК – «Брондбю»
    «Бордо» – «Кайрат»
    «Лех» – «Видеотон»
    «Динамо» (Минск) – «Зальцбург»
    «Работнички» – «Рубин»
    «Слован» – «Хайдук»
    «Атромитос» – «Фенербахче»
    «Панатинаикос» – «Габала»
    «Саутгемптон» – «Мидтъюлланд»
    «Астра» – АЗ
    «Одд» – «Боруссия» (Дортмунд)
    «Краснодар» – ХИК
    «Тун» – «Спарта»
    Первые матчи плей-офф пройдут 20 августа, ответные – через неделю.

    Источник: УЕФА

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    07.08.2015 14:32
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    Комментарии (9)
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    ES ES
    1438948377
    Удачи всем постсоветским командам!
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    3eмлянин
    1438948664
    неплохой расклад
    Ответить
    Dimasko_Kras
    1438948756
    Слован-Хайдук это как? Другая команда?
    Ответить
    Axidan
    1438948891
    Да уж, с Легией придёттся хорошо повозиться. Сильный соперник.
    Ответить
    Caesar555
    1438950214
    Удачи российским клубам!
    Ответить
    Наш Зенит 99
    1438967332
    Ворсклу жалко.Глупо выбыли
    Ответить
    Trener Sala
    1439016380
    Кайрат проход!
    Ответить
    ologreds
    1694997455
    numo438124
    Ответить
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