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    Мончи: «Мы разглядели в Шведе невероятный талант»

    Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи прокомментировал трансфер молодого полузащитника львовских «Карпат» Марьяна Шведа. В частности, он рассказал о разнице между переходами Шведа и его соотечественника Евгения Коноплянки.

    «Коноплянка является сложившимся футболистом, и мы делаем ставку на него уже сегодня. По поводу Шведа, мы видим в нем потенциал и хотим, чтобы он развивался. Даже если бы «Севилья» не купила бы Коноплянку, то всe равно была бы заинтересована в трансфере Шведа. Наша цель — подготовить Марьяна к игре за основной состав. Это наша общая цель на будущее. Мы разглядели в нeм невероятный талант», – приводит слова Мончи официальный сайт «Карпат».

    Сам Марьян Швед рассказывал в интервью украинским СМИ, что перым испанским клубом, который заинтересовался им, была «Валенсия», однако футболист по совету агента дождался предложения «Севильи» и выбрал именно ее.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2015 20:24
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